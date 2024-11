Tor Bella Monaca, lanciano sassi contro bus: nessun ferito

Due episodi di vandalismo a Tor Bella Monaca, dove ieri sera due autobus di linea sono stati danneggiati dal lancio di sassi nel giro di quindici minuti. Fortunatamente, nessuno tra i passeggeri e il personale a bordo è rimasto ferito.

Tor Bella Monaca, primo attacco su via di Rocca Cencia

Il primo lancio di sassi è avvenuto intorno alle 21:30, quando un sasso ha colpito un autobus della linea 055, che copre il tratto Pantano-D’Ascanio. L’atto vandalico è stato registrato all’incrocio tra via di Rocca Cencia e via Urzulei, provocando la rottura di un finestrino laterale. Nonostante l’impatto, nessun passeggero ha riportato conseguenze fisiche.

Pochi minuti più tardi, un secondo autobus, questa volta della linea 555 che collega Ponte di Nona con la Metro Pantano, è stato preso di mira. All’altezza dell’incrocio tra via di Rocca Cencia e via Camigliatello, un altro sasso ha mandato in frantumi il finestrino anteriore destro del mezzo, obbligando l’autista a interrompere il servizio. Anche in questo caso, non si segnalano feriti.

I carabinieri stanno conducendo accertamenti sui due episodi per risalire agli autori del gesto. Non è ancora chiaro se i due attacchi siano collegati o se si tratti di azioni isolate. La comunità locale, intanto, esprime preoccupazione per la sicurezza dei trasporti pubblici nella zona.

Tor Bella Monaca esempio anche virtuoso

Non solo criminalità ed episodi di violenza. Tor Bella Monaca è anche altro e lo dimostra l’evento Side by side run: 5 km per abbattere le differenze e celebrare le unicità. La manifestazione, in corso a metà ottobre, ha visto centinaia di persone correre fianco a fianco – in un gesto simbolico – unite in coppia da un cordino. L’evento si è svolto nel Centro commerciale Le Torri: ideato da Annalisa Minetti con Fulvio Matteoni, cofondatore dell’Associazione Culturale Side by Side, e organizzato da ACSI, l’ente di promozione sportiva che lavora nel campo dell’inclusività.