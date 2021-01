Controlli antidroga da parte dei carabinieri, che hanno arrestato 4 persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In via di Tor Cervara, arrestato un romano 51enne, disoccupato e con precedenti, mentre viaggiava a bordo di un’autovettura a noleggio. I militari approfondendo il controllo, a seguito della perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto e sequestrato 10 grammi circa di cocaina, suddivisa in dosi. Nei pressi della zona Termini, arrestata invece una cittadina filippina di 54 anni, senza fissa dimora e nullafacente.

Tor Cervara, blitz anti-droga: cosa è successo

La donna priva di documenti è stata fermata per un controllo e a seguito della perquisizione personale trovata in possesso di alcuni grammi di shaboo, suddivisa in dosi. Successivamente i militari hanno esteso la perquisizione all’interno di una stanza di un vicino B&B, di via Principe Amedeo, dove la donna aveva preso in affitto una stanza, rinvenendo al suo interno un bilancino di precisione e vario materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente. Nella tarda serata di ieri, sono finiti in manette anche due romani di 38 e 47 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, nel corso di alcuni controlli in via Nomentana. Rinvenuti e sequestrati 15 grammi circa di cocaina, suddivisa in dosi, e la somma contante di 230 euro in contanti. Nell’autovettura i militari hanno rinvenuto sostanza da taglio, tipo bicarbonato, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.