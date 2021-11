Tor San Lorenzo, spari alle case popolari: lite tra due famiglie

Intorno alle ore 13 di oggi, sabato 13 novembre, nei pressi delle case popolari di Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea (Roma) uno sparo ha catturato l’attenzione dei tanti abitanti della zona. Secondo le prime informazioni raccolte dai presenti, il colpo sarebbe stato esploso in seguito ad una lite che ha visto coinvolte due famiglie residenti nella zona.

Un ragazzo avrebbe investito con l’auto una donna che stava colpendo con un bastone l’automobile della madre che è stata poi trasportata in ospedale con un’eliambulanza. La donna non risulta in condizioni gravi. A seguito di questo incidente, il figlio della donna investita, vedendo la scena dalla finestra di casa, è sceso con una pistola ed ha esploso un colpo. I vicini di casa, sentendo lo sparo, hanno subito contattato le forze dell’ordine che sono così intervenute per placare la lite che stando ai testimoni andava avanti da diversi giorni.