Tor Vergata, 2 arresti e 6 denunce per allacci abusivi alla rete elettrica

Due arresti e sei denunce, questo il bilancio delle operazioni di controllo a tappeto a Tor Vergata, dove i Carabinieri della Compagnia di Frascati, coadiuvati dai colleghi del Nas e dal personale di Acea, Areti e Italgas, hanno portato alla luce numerose irregolarità. Gli interventi rientrano nell’ambito di un’azione mirata contro la microcriminalità, promossa dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini attraverso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Controlli a Tor Vergata: scoperti allacci abusivi

Durante i controlli in alcune abitazioni di via di Tenuta di Torrenova, due persone, un uomo di 62 anni e una donna di 59, sono state arrestate per aver ripetutamente effettuato allacci abusivi alla rete elettrica. Altre sei persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica, dopo essere state scoperte con collegamenti irregolari simili.

Parallelamente, i Carabinieri della Stazione di Tor Vergata hanno arrestato tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli indagati sono stati colti in flagrante mentre cedevano dosi di droga in cambio di denaro. In un’altra operazione, una giovane di 21 anni originaria della provincia di Chieti e una 24enne romena sono state arrestate per furto aggravato: le due donne avevano sottratto cosmetici per un valore di oltre 2.100 euro, manomettendo i dispositivi antitaccheggio per evitare i controlli.

I Carabinieri del Nas, durante l’attività ispettiva, hanno individuato irregolarità in un bar della zona, sanzionando il titolare con una multa di 2.100 euro. Le violazioni riscontrate riguardavano carenze strutturali e norme igienico-sanitarie non rispettate.

Nel corso delle operazioni, che hanno portato a 138 identificazioni e al controllo di 76 veicoli, i militari hanno dimostrato un’azione capillare per garantire sicurezza e legalità nella zona.