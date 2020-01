Torino-Atalanta, chi mettere al Fantacalcio

Sono entrambe reduci da due sconfitte, ma comunque vogliose di tornare alla vittoria nel più breve tempo possibile. Atalanta e Torino vogliono i 3 punti e sabato si vedranno una contro l’altra nella gara delle 20 e 35 che chiude gli anticipi iniziati venerdì con Brescia-Milan.

Una partita insidiosa sotto tutti i punti di vista, difficile capire chi può avere la meglio, perché entrambe sono reduci da due sconfitte dolorose. Una partita complicata da leggere anche sotto il punto di vista fantacalcistico.

Atalanta-Torino al fantacalcio, chi schierare

Sono tanti i giocatori interessanti dal punto di vista fantacalcistico da schierare nella gara tra Atalanta e Torino. Per quanto riguarda i padroni di casa, la squadra di Gasperini è piena di i giocatori di talento, soprattutto in attacco: Ilicic e Zapata sono da schierare, in attesa che il colombiano torni l’attaccante temibile degli ultimi mesi.

In casa Torino invece a proposito di attacco si può puntare su Belotti, sempre pericoloso anche contro avversari temibili. Da schierare anche Berenguer, centrocampista con spiccate doti offensive in grado di far male alle difese avversarie.