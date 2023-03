(Adnkronos) – Il Torino batte il Bologna 1-0 nel posticipo valido per la 25esima giornata di Serie A. Il vantaggio per i Granata arriva al 22′ con il gol dell’ivoriano Karamoh, nella ripresa reazione rossoblù ma il risultato resta invariato. La squadra di Juric riprende quota in classifica, portandosi a 34 punti, a un punto dalla coppia Juventus-Bologna e con la corsa per il settimo posto, e per l’Europa, ancora aperta.