Meteo Torino, la piena del Po spaventa: 100 mm di pioggia

Una notte di pioggia incessante sul Piemonte e cresce la paura per il Po questa mattina. Il fiume è in piena ed a poco dall’esondazione nella zona dei Murazzi con il livello dell’acqua quasi a filo della banchina.

Meteo Torino, la piena del Po spaventa: quasi a livello della banchina

In 12 ore sono piovuti a Torino quasi 100 mm di acqua, la temperatura minima è scesa a 13 gradi e ci sono stati diversi allagamenti. Anche in provincia di Cuneo e Alessandria le precipitazioni sono state abbondanti e si teme per la piena del Po, se dovessero continuare.

Aggiornamento ore 9.00

I vigili del fuoco hanno dovuto eseguire diversi interventi a Torino e sulla provincia in seguito al nubifragio delle ultime 12 ore. Alberi caduti, pali pericolanti e diversi allagamenti in periferia Nord di Torino e in quella Sud, in lungo Po Antonelli, a Moncalieri in via Lagrange e a Nichelino in via XXV Aprile.

Ad Alessandria venti fortissimi, fino a 65 km orari con segnalazione di pali telefonici pericolanti. Secondo gli ultimi bollettini meteo nel tardo pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare, ma la temperatura resterà giù anche domani.

Aggiornamento ore 11.00

Disagi sui trasporti pubblici in seguito al maltempo che si è abbattuto a Torino. Stamattina problemi per la flotta Gtt con tre mezzi bloccati in strada con passeggeri a bordo.

Si tratta di un bus della linea 2 che questa mattina alle 6.30 è rimasto bloccato in corso Grosseto, mentre in seguito due tram in corso Luigi Einaudi sono rimasti in panne.

La linea 30 invece in corso Chieri è ferma per colpa di un albero caduto sulla strada per via del maltempo.

Aggiornamento ore 13.00