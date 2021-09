Torino-Lazio, Cataldi in vantaggio su Lucas Leiva: le probabili formazioni

Quel bolide sotto l’incrocio è stato una carezza alla sua storia da laziale. Danilo Cataldi si è visto poco negli ultimi anni, ma c’è sempre stato. Da oggi in poi potrebbe venir fuori più spesso. Contro il Torino addirittura da titolare. E’ l’ultima idea di Maurizio Sarri, alla ricerca del riscatto dopo le due sconfitte e l’ultimo pareggio col Cagliari.

Un punto preso con i denti, grazie all’ingresso proprio di Cataldi, figlio della Lazio, da sempre laziale. Nel momento più delicato ha scaraventato la palla in rete di forza precisione, il piede non gli è mai mancato. S’è preso gli applausi di tutti e ora punta a prendersi anche il campo. Complice lo stato di forma non ottimale di Lucas Leiva l’italiano prova a scavalcare le gerarchie.

Giovedì, contro i granata, potrebbe toccare a lui. Sarri lo ha messo in guardia. Lui, Danilo, si sente già più centrale al progetto. Lo ha ribadito dopo il gol: “A differenza di Inzaghi Sarri mi vede di più”. E infatti è pronto a metterlo dentro. Regista dal piede buono, dinamico, troppo discontinuo. Questa la pecca che gli ha impedito di emergere. Ora Cataldi ha la maturità giusta per rimettersi in marcia.

Di seguito le probabili formazioni di Torino-Lazio

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Juric.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson. Allenatore: Sarri (in panchina Martusciello).