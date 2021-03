Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il recupero della 24a giornata di Serie A tra Torino e Sassuolo. La partita, inizialmente prevista il 26 febbraio, ha subito uno slittamento a causa del focolaio Covid in casa Torino. A distanza di poco più di due settimane i granata ritrovano gran parte degli assenti.

Il ritorno più importante per Nicola è senza dubbio Andrea Belotti, tornato titolare dopo essere subentrato contro l’Inter. L’attaccante ha proprio nel Sassuolo la sua vittima preferita in Serie A, con 9 gol realizzati. E’ lui l’uomo chiave per la salvezza granata.

Poco prima dell’inizio della gara, previsto per le 15, hanno parlato i diretto sportivi delle due squadre. “Dobbiamo essere compatti per salvare questa stagione, abbiamo le possibilità per farlo. Felici di Sanabria e di quello che sta facendo, speriamo che le sue qualità e quelle di Belotti vengano esaltate e messe a disposizione della squadra”, ha detto il ds del Toro Vagnati ai microfoni di Sky Sport.

Poco dopo è intervenuto anche Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo: “Siamo in un’ottima posizione di classifica, dobbiamo cercare di mantenerla e provare anche a fare quel saltino che spesso non ci è riuscito. Questa potrebbe essere anche una prova di maturità”.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti. All. Nicola

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi