Torino, sospeso l’allenamento odierno: diversi casi Covid

Nuovi casi di positività al Covid nel Torino. La squadra granata, che la settimana scorsa ha dovuto fare a meno di Buongiorno, Karol Linetty e di Nicola Murru, risultati positivi al tampone, ha sospeso l’allenamento odierno.

La sospensione è stata dettata dalla volontà dell’Asl competente di verificare il quadro generale relativo al Covid all’interno del gruppo squadra del Torino. Il club ha infatti annunciato nuovi casi questa mattina, che hanno portato la società a sospendere l’attività a tre giorni dalla gara di campionato contro il Sassuolo.

“In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione – scrive il Torino in una nota pubblicata sul sito ufficiale – su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli”.