Torino, tumore tra cuore e polmone, salvato con tecnica robotica innovativa

Un paziente di 51 anni, affetto da una massa tumorale situata sopra il cuore e estesa nel torace destro, è stato salvato grazie a un innovativo intervento chirurgico robotico eseguito alle Molinette della Città della Salute di Torino. La massa tumorale, di dimensioni notevoli (10 x 10 centimetri), comprimeva il cuore, l’aorta e il polmone destro. L’intervento è stato realizzato con una tecnica mini invasiva mai utilizzata prima in Italia, che ha previsto tre piccole incisioni addominali di pochi millimetri. Questo approccio ha permesso la rimozione completa del tumore senza ricorrere a tagli maggiori sul torace, riducendo significativamente il dolore post-operatorio e accorciando il tempo di ricovero del paziente.

L’operazione chirurgica eseguita alle Molinette è stata guidata dal dottor Paraskevas Lyberis, esperto in tecniche chirurgiche robotiche mini invasive. La procedura ha utilizzato un accesso sotto lo sterno e due piccole incisioni di circa 8 millimetri ciascuna, effettuate sotto le costole, una sul lato destro e una sul lato sinistro del torace. Questa strategia ha permesso di rimuovere completamente la massa tumorale senza ricorrere a un’ampia apertura toracica. “La sfida principale era riuscire a rimuovere la lesione per intero senza dover effettuare alcun taglio maggiore sul torace,” spiega il dottor Lyberis. La scelta di un’incisione a livello addominale, sopra il diaframma, ha permesso un intervento meno invasivo rispetto all’approccio toracico standard, comunemente utilizzato negli interventi robotici.

Aggiornamento ore 8

L’uso della chirurgia robotica per rimuovere tumori di grandi dimensioni presenta numerosi vantaggi rispetto alle tecniche chirurgiche tradizionali. In questo caso, l’approccio mini invasivo ha permesso una riduzione significativa del dolore post-operatorio e un tempo di recupero molto breve, stimato tra uno e due giorni. “Questo tipo di accesso implica un miglior controllo del dolore nel post-operatorio e un tempo di ricovero ancora più breve,” afferma il dottor Lyberis. Inoltre, l’utilizzo di tecnologie robotiche consente una precisione chirurgica superiore, riducendo il rischio di danni agli organi vitali circostanti, come i polmoni e il cuore. Questo è particolarmente importante in interventi delicati, dove la vicinanza di strutture vitali rende il margine di errore molto ridotto.

Aggiornamento ore 8,30

La possibilità di eseguire un elevato numero di interventi per via robotica rappresenta un grande vantaggio per i centri di eccellenza come le Molinette della Città della Salute di Torino. “Grazie alla chirurgia robotica possiamo impiegare tecniche sempre più all’avanguardia, garantendo un minor dolore per i pazienti e una rimozione sicura e precisa di masse tumorali anche di grandi dimensioni,” conclude il dottor Lyberis. Questa continua innovazione consente di migliorare significativamente la qualità delle cure offerte ai pazienti, garantendo una ripresa più rapida e un ridotto rischio di complicanze post-operatorie.

Aggiornamento ore 9