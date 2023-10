Torna Belve, chi sono gli ospiti di Francesca Fagnani oggi 3 ottobre

(Adnkronos) – Oggi, martedì 3 ottobre 2023, torna ‘Belve’, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani. Ospiti della seconda puntata: Raoul Bova, Patty Pravo ed Emanuele Filiberto. L’appuntamento è in prima serata su Rai2.

Tradimenti e droga. Emanuele Filiberto di Savoia, ospite di Belve, ha svelato il suo lato ‘segreto’ a Francesca Fagnani nella puntata in onda oggi. L’esponente di Casa Savoia non ha dribblato nemmeno gli argomenti più complessi, come le responsabilità della famiglia negli anni del Fascismo. “Mio padre ha sbagliato a non chiedere scusa per le leggi razziali”, dice rispondendo alla domanda di Francesca Fagnani. “Mio padre è una persona che ha avuto per sua educazione un grandissimo rispetto della sua famiglia e del suo casato. Io avrei voluto che” facesse “quello che ho fatto io ben dopo: mi scuso per le leggi razziali”, avrei voluto “fosse stato fatto anche prima. Però qualcosa che lui ha avuto più di me, che è il rispetto per la sua famiglia e la sua storia, non poteva fargli dire queste cose. Questo è stato sbagliato”.

C’è spazio anche per parlare della sua partecipazione a Sanremo, su cui il principe racconta: “È stata un’operazione marketing della Rai, è la Rai che aveva chiesto della mia partecipazione a Sanremo perché era un anno un po’ debole per loro, serviva quel piccolo casino in più”.

Emanuele Filiberto si apre anche sul suo periodo più ribelle, durante il quale non nasconde l’uso di droghe: “È una cosa che ho sempre detto. Va con il fatto di esser chiusi, introversi, di non poter affrontare l’altro in una maniera normale e sana come oggi potrei fare. Questi paradisi artificiali ti aprivano e ti facevano mostrare dei sentimenti che normalmente non avresti mai mostrato”. Che tipo di droghe ha usato? “Ce ne son state parecchie, però a quell’epoca andava molto la cocaina purtroppo”.

Il matrimonio di Emanuele Filiberto con Clotilde Courau ha resistito ai tradimenti: “Purtroppo sono successi: ci sono state delle spiegazioni, ci sono stati dei perdoni, non subito”. Quindi la coppia conduce una vita per cui il tradimento è contemplato? “E’ cosi, c’è un grandissimo amore e un grandissimo rispetto tra di noi, ed è andato oltre i tradimenti”.