Torna Geco for School, fiera virtuale ipertecnologica sulla sostenibilità

Un mondo virtuale ipertecnologico dove gli studenti potranno crearsi un avatar e approfondire il tema della sostenibilità. Sta scaldando i motori Geco For School, la kermesse che si appresta a partire il 18 ottobre e che proseguirà fino al 18 dicembre. Si tratta di una sorta di ‘costola’ di Geco Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità, che tornerà a marzo 2022 per la sua seconda edizione. La piattaforma Geco – che reinterpreta l’esperienza fieristica in una logica virtuale, sicura ed ecofriendly – nasce durante la pandemia non solo per riattivare il business, ma, insieme ai partner che ne hanno sposato lo slogan ‘Green Together’, si pone anche l’obiettivo di costruire una generazione sempre più informata e preparata sui temi ambientali.



Tanto da creare un appuntamento ‘di mezzo’ ad hoc: la ‘maratona’ Geco For School, a supporto dei docenti delle scuole superiori interessati a lavorare con i propri studenti sul tema sostenibilità. In uno spazio virtuale 3D oltre 10.000 ragazzi potranno intraprendere un percorso studiato per sviluppare competenze e accrescere la conoscenza dei temi del Green New Deal, anche attraverso la gamification. Ogni studente potrà crearsi un avatar personalizzato, confrontarsi via chat con coetanei di tutta Italia e, a marzo, avrà accesso gratuito agli appuntamenti di Geco Expo che ospiterà le aziende della green economy.

Queste mostreranno negli stand virtuali i propri prodotti e servizi e ne spiegheranno l’importanza per un futuro più sostenibile. I ragazzi, così come i buyer e i visitatori, avranno anche l’opportunità di ascoltare le conferenze e i workshop in programma, che vedranno avvicendarsi un’ottantina di esperti e best practice. “Siamo molto soddisfatti della risposta a questo progetto che coinvolgerà oltre 10mila ragazzi” afferma Daniele Capogna, fondatore di Geco e Ceo di Smart Eventi. “Dobbiamo cambiare il modo di fare business e -sottolinea- di vivere, e lo si può fare solo insieme: fondamentale l’alleanza tra aziende, famiglie e istituzioni affinché le giovani generazioni siano sensibilizzate al tema della sostenibilità e diventino cittadini responsabili”.