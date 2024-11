Torna la Festa dell’olio nuovo

CERVETERI – Sono pronti a scendere in piazza e a far assaggiare l’olio che quest’anno sono riusciti a ricavare dalla loro raccolta. Tutto pronto a Cerveteri per la quindicesima edizione della Festa dell’olio nuovo. E quest’anno ci si aspetta un evento di grande qualità. Proprio come lo è il prodotto uscito dai frantoi. «È stata una buona annata dal punto di vista della qualità. Un po’ bassa la resa al frantoio – spiega l’assessore alle Attività produttive, Riccardo Ferri – Le piogge hanno infatti gonfiato le olive di acqua ma il prodotto resta eccezionale proprio come ci hanno riferito anche alcuni utenti che lo hanno già acquistato». L’appuntamento con la quindicesima edizione è dal 6 all’8 dicembre in piazza Santa Maria. Un week end all’insegna del doppio appuntamento: si concluderà infatti l’8 con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Aldo Moro. In piazza Santa Maria invece l’appuntamento è con gli stand dell’olio, il mercato di prodotti artigianali e i Food Tracks presenti in piazza Aldo Moro nei pressi della scalinata. Una tradizione che nata 16 anni fa da un gruppo di ragazzi che hanno creato l’associazione Cerveteri Olio Evo. E l’assessore Ferri traccia un bilancio di questi 16 anni: se da un lato si è avuta una diminuzione nella produzione di vino, dall’altra parte i vigneti sono stati riconvertiti in oliveti raggiungendo numeri sempre più alti e con la qualità migliorata di anno in anno grazie anche alla presa di consapevolezza dei produttori di dover portare le olive in frantoio subito o comunque a distanza di pochi giorni. E allo stesso tempo con i frantoi che hanno capito «che le olive vanno lavorate meglio». La festa come sempre si concluderà con la premiazione dell’Olio nuovo Cerveteri 2024. ©RIPRODUZIONE RISERVATA