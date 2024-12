Torna la sagra dell’olio più antica d’Italia

CANINO – Da venerdì a domenica torna nel centro storico la sagra dell’olivo, la sagra dell’olio più antica d’Italia, giunta alla 64esima edizione. Un appuntamento che nasce nel 1939 ed è arrivato dunque fino ai giorni nostri. A farla da padrone è naturalmente l’olio novello Dop di Canino nella varietà autoctona “caninese” che prende appunto il nome da Canino e che qui si produce da oltre 3000 anni, dagli Etruschi che abitarono e resero fiorente questo territorio. Un’edizione concentrata, poichè l’8 da calendario quest’anno ricade di domenica, ma molto ricca di eventi, dove vedremo “scorrere fiumi di olio”, ci saranno anche tanti appuntamenti tra convegni a tema, spettacoli e intrattenimento. Nei giorni della Sagra sarà possibile gustare l’olio Dop di Canino presso gli stand degli oleifici in piazza C.de Andreis oppure presso lo stand della Proloco inoltre come da tradizione saranno aperti i cantinoni caratteristici con menù con piatti tipici maremmani a base di Olio Dop Canino. Nello specifico il programma prevede un prologo già per il 7 dicembre alle 16 con un convegno presso i locali della Strada dell’Olio con panel sull’olio, poi si prosegue con l’accensione dell’Albero di Natale in località Poderetto ed il mini concerto dei bambini. Sabato 7 si entra nel vivo della sagra, con l”apertura dei mercatini artigianali e l’inaugurazione della sagra che apre ufficialmente. Dalla mattina e per tutti e due giorni della sagra ci saranno, il villaggio dei bambini con i gonfiabili e il ludo bus, esibizioni degli artisti di strada, lo spettacolo di falconeria, spettacolo col fuoco, mostra di macchine agricole, presso piazza Bonaparte, musica itinerante, duelli e balli medioevali e rinascimentali in piazza V Emanuele, banchi medievali e spettacolo a cura del Circo Verde. La serata si chiude alle 21.00 con lo spettacolo “Danze contro la violenza” cura della Lyric Dance Company, presso il Teatro Comunale. Domenica 8 dicembre la giornata inizia con la sfilata dei mezzi agricoli e dei cavalli a cura della Coldiretti, contemporaneamente aprirà il mercato artigianale, che insieme agli stand degli oleifici farà da cornice agli eventi e spettacoli del centro storico, oltre a quanto avvenuto il giorno prima, in particolare, c’è da segnalare l’esibizione itinerante dei trampolieri e lo spettacolo col fuoco; inoltre alle 14.30 la Sfilata Miltiepocale dei cortei storici del Lazio e non solo per le vie del centro storico a cui seguiranno balli rinascimentali, spettacolo sbandieratori e rievocazione storica con presentazione della famiglia Farnese e Papa Paolo III in Piazza Vittorio Emanuele. Durante i giorni della Sagra ci saranno spettacoli musicali organizzati all’interno dei cantinoni, oltre a visite guidate negli oleifici dove, oltreché negli Stand, sarà possibile gustare l’olio Dop Canino, in particolare sulla classica bruschetta che verrà distribuita gratuitamente, presso lo stand della Proloco in Piazza Valentini. Inoltre saranno organizzate visite alla scoperta del territorio di Canino adiacente il centro abitato alla scoperta della ricca storia di Canino e delle meraviglie della natura tipica della Maremma; che poi confluiranno nel centro storico. Una 64a Sagra dell’Olivo, ricca di eventi e spettacoli, alla scoperta del folclore, delle tradizioni, della storia e dei prodotti tipici del territorio di Canino, soprattutto del suo prodotto “Principe” , l’olio Evo Dop Canino. ©RIPRODUZIONE RISERVA