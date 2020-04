Tornado colpisce il Sud degli Stati Uniti: almeno sei morti in Mississippi

Nella domenica di Pasqua un tornado ha colpito il Sud degli Stati Uniti, in particolare la Louisiana e il Mississippi, ha distrutto case e devastato tutto lungo il suo percorso.

Lo Stato più colpito è stato il Mississippi, dove sono morte almeno sei persone e il governatore Tate Reeves ha dichiarato lo stato d’emergenza. In Louisiana più di trecento case sono state danneggiate e in molte zone è saltata la corrente elettrica. Il tornado si è abbattuto in particolare su Monroe, cittadina al Nord dello Stato, radendo al suolo l’aeroporto.

La tempesta, nel bel mezzo della pandemia, potrebbe costringere molti cittadini a non rispettare il lockdown per cercare rifugio, qualora le condizioni meteo dovessero peggiorare. “Non lasciate che il virus vi impedisca di cercare rifugio dal tornado – ha detto il portavoce dell’American meteorological society – Se un rifugio pubblico contro il tornado è il vostro miglior rifugio disponibile, assicuratevi di seguire le linee guida del governo federale per il distanziamento fisico”.

I meteorologi hanno messo in guardia la popolazione: la tempesta si fermerà solo nei prossimi giorni e potrebbe colpire quasi venti Stati del Sud e più di novanta milioni di persone.

Mario Bonito