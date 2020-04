Tornado negli Usa, sale a 32 il numero delle vittime

Sono almeno trentadue le vittime della tempesta che si è abbattuta nel Sud-est degli Stati Uniti tra domenica e ieri mattina. Lo Stato più colpito è il Mississippi, dove si registrano undici morti e danni materiali in tutto lo Stato. Ci sono state nove vittime anche in South Carolina, sette in Georgia, tre in Tennessee, una in Arkansas e una in North Carolina.

Più di un milione di case e aziende sono rimaste senza corrente, tra inondazioni e burrasca, nel bel mezzo di una pandemia. Ma i disastri, si sa, spesso non vengono mai soli. “In Mississippi siamo abituati ai tornado – ha detto Tate Reeves, governatore del Mississippi – ma nessuno è abituato a questo. Sono state le tempeste peggiori del decennio”.

Il presidente Donald Trump, prima di iniziare la conferenza stampa quotidiana sul coronavirus, ha espresso le sue “sincere condoglianze” alle famiglie delle vittime.

Mario Bonito