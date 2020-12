Tornando a casa per Natale, trama del film in onda su canale 5 al posto di Uomini e Donne

Tornando a casa per Natale, trama del film in onda su canale...

Uomini e Donne oggi lunedì 21 dicembre non va in onda. La trasmissione di Maria de Filippi si allinea infatti al palinsesto deciso da Mediaset, che durante le festività natalizie manderà in onda film e programmi vicini allo spirito delle festività. Per questo oggi la pellicola ‘Tornando a casa per Natale’ sarà protagonista del pomeriggio di canale 5.

Di cosa parla il film? Scopriamo la trama della pellicola in onda su canale 5 a partire dalle 14:10 diretta da Bent Hamer. In una piccola cittadina le storie di quattro personaggi si incrociano ed emergono. Il denominatore comune è uno: la voglia di riprendersi una vita che per un motivo o per ‘altro sta sfuggendo.

Un padre, ad esempio, decide di vestirsi da Babbo Natale per riuscire ancora una volta a stare insieme ai suoi figli, che a causa di burrascoso divorzio non riesce a vedere da tempo. Per questo si travestirà re prendere parte ad un evento nella casa in cui ha abitato per anni.

Deciderà di tornare a casa anche un ex calciatore di successo, il quale, prosciugato dal vizio per l’alcol, decide di ripartire da zero. La speranza si accende a natale. Come quella di una ragazza che prega affinché l’uomo sposato che frequenta da tempo dopo le feste decida di lasciare la moglie per lei. Così le storie dei personaggi si intrecciano dando vita ad un bel film sul natale.