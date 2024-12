Tornano i topi d’appartamento, furto con scasso in via Nepi

CERVETERI – Furto in un appartamento di via Nepi, nella frazione di Cerenova. I ladri sono entrati di notte scavalcando il cancello su strada. Poi non riuscendo ad aprire la porta blindata, avrebbero divelto la grata di ferro della doppia finestra del salone. Il racconto è di una residente sul gruppo Facebook Cerenova E Cerveteri. «Sono entrati e hanno messo a soqquadro tutte le stanze compresi bagno e cucina. In casa fortuna non c’era nessuno. Non hanno trovato nulla che potesse interessargli, soldi e gioielli. È stata presentata una denuncia ai carabinieri». Comitati molto attenti alle segnalazioni visto che il Cdz di Cerenova-Campo di Mare invece ha diffuso le immagini della grata scardinata e della finestra aperta dai malintenzionati per mettere in guardia la popolazione e invitare i cittadini ad informare il gruppo di sicurezza del Controllo del Vicinato per qualsiasi sospetto. Gli abitanti temono un’impennata di casi durante il periodo delle feste natalizie. ©RIPRODUZIONE RISERVATA