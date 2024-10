“Tornare? Mi sto disintossicando, ma ricaduta possibile”

Pensi di tornare in politica? “La politica è qualcosa che crea dipendenza – risponde – Io spero di starmi disintossicando, però, come tutte le ricadute, tutto è possibile”, dichiara Luigi Di Maio.

“Il giorno della mia sconfitta alle politiche, quando ho perso con lo 0,6%, è il giorno che benedico – afferma Di Maio – Ho vinto diverse elezioni nella mia vita e poi ho perso quella che mi ha cambiato la vita. Io mi aspettavo di riuscire a rientrare in Parlamento, con pochissimi numeri ma di ricominciare da lì, questo non lo nascondo, ma di fatto poi dopo quella sostanziale sconfitta, nel giro di due settimane ho incontrato la mia partner con cui adesso abbiamo un figlio e poi da lì è iniziata la strada per la candidatura a Bruxelles come rappresentante speciale del Golfo”.