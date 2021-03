Torpignattara, rapinato mentre getta via l’immondizia

Scende a buttare la spazzatura e finisce picchiato e rapinato. E’ accaduto a Torpignattara dove la vittima è stata improvvisamente aggredita e colpita da una coppia e poi derubata del portafoglio, ma ha attirato l’attenzione di una volante che stava transitando in quel momento in via Muzio Oddi. Su indicazione della vittima, i poliziotti sono riusciti a fermare uno dei due malviventi che nella circostanza, dopo aver gettato a terra il portafoglio, ha iniziato a colpirli.

Bloccato, è stato identificato per un romano di 29 anni, con precedenti di polizia. Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a lama fissa seghettata. Accompagnato negli uffici di polizia, il ladro è stato arrestato per tentata rapina aggravata in concorso e denunciato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.