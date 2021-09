Torre Angela, esplosione in una palazzina: tre feriti

Prima l’esplosione, poi le fiamme. Una palazzina in via Atteone, in zona Torre Angela, a Roma, ha preso fuoco per motivi ancora da chiarire. L’esplosione è avvenuta nell’appartamento del terzo piano della palazzina. L’inquilino dell’appartamento è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. È cosciente ma ha riportato delle ustioni in diverse parti del corpo.

Ferite altre due persone che vivevano nell’appartamento accanto a quello dove è avvenuto l’esplosione. Le due persone avrebbero riportato delle contusioni. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno escluso la presenza di altre persone sotto le macerie.

Un portavoce di Italgas ha fatto sapere che “gli impianti di distribuzione del gas di pertinenza della Società (reti e contatori) sono esterni all’abitazione e risultano integri. Il Pronto Intervento Italgas, accorso immediatamente sul posto, ha provveduto a sospendere l’erogazione per consentire ai vigili del fuoco di procedere allo spegnimento delle fiamme in sicurezza”.