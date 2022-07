Torvaianica, bagnanti segnalano aereo in mare: allarme rientrato. Non c’è nulla: questo è quanto indica la Capitaneria dopo la segnalazione da parte di diversi bagnanti di Torvaianica, Pomezia, che ieri hanno fatto partire un tam-tam circa un presunto aereo precipitato in mare in zona.

L’allarme è scattato presso la sala operativa della guardia costiera di Civitavecchia, e la guardia costiera ha attivato le procedure di emergenza con mezzi navali e via terra impegnati nella ricerca di un presunto velivolo ammarato a largo della costa del comune di Pomezia.

Al lavoro un gommone e una motovedetta partite da Fiumicino. Accanto alla macchina dei soccorsi sono state contattate anche le torri di controllo degli aeroporti militari e civili di Fiumicino, Ciampino e Pratica di Mare. Ma pare che la segnalazione non abbia avuto riscontro concreto.