Totoministri: in realtà regna ancora il mistero, anche se qualcuno azzarda Tajani agli Esteri e Siniscalco al Mef

Per quanto superfluo, è bene però precisare che, in realtà, di ufficiale non c’è nulla, dunque, in merito al cosiddetto ‘Totoministri’, ‘giocando’ – sperando però di indovinarne qualcuna – Agipronews ha rivelato che, almeno per quel che riguarda il dicastero dell’Economia, sulla scia dei boomakers, attualmente in ‘pole’ (dato a 1,97), ci sarebbe Domenico Siniscalco.

Ma non è certo una corsa in solitaria quella di Siniscalco perché, secondo chi assegna le quote, vi sono anche Fabio Panetta (a 2,95) e, per quanto poco probabile (lo danno infatti a 3.90), anche Maurizio Leo.

Totoministri, è sempre Antonio Tajani (quotato a 2.20), il ‘favorito’ per la Farnesina

‘Curioso’ invece che, nonostante il passar dei giorni – e le ‘voci di corridoio’ che s’affastellano sempre più – per quanto concerne la Farnesina, Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, continua ad essere indicato come il favorito, con un 2,20, sicuramente più credibile del a 2,90 attribuito a Giulio Terzi di Sant’Agata, che ‘sorpassa’ in corsa Elisabetta Belloni (ora quotata a 3,30).

Totoministri: alla Giustizia, con 1,40, Carlo Nordio resta saldamente in pole seguito (da lontano) dalla Bongiorno

Alla Giustizia invece, meraviglia il fatto che, accanto al più volta citato Carlo Nordio (dato addirittura ad 1,40), non vi siano concorrenti in grado di insediarlo, considerando che tra i papabili bisogna raggiungere 2,55, dove ‘galleggia’ in solitaria Giulia Bongiorno.

Totoministri: dopo il clamoroso autogol della Lega, Salvini si allontana dagli Interni, a vantaggio di due prefetti

Purtroppo per ‘lui’, la deludente performance elettorale della Lega ha di fatto ‘disarcionato’ Matteo Salvini, costretto a dover assistere al ‘duello tra prefetti’ (Matteo Piantedosi a 1,48 e Giuseppe Pecoraro a 2,95), per la poltrona del Viminale. In realtà, rivelano i rumors, da Fdi Adolfo Urso ‘ambirebbe’ ma, stando a quota 11, ci credono davvero in pochi.

Totoministri: il ministero della Salute potrebbe riservare ‘sorprese’ in quanto Bellantone è quotato relativamente

Allo stato dei fatti, fra ministeri intorno ai quali aleggiano diversi candidati, quello della Salute si rivela fra i più ‘ostici’, visto che Rocco Bellantone – più volte citato – in realtà naviga a quota 2,02, che apre anche ad altre alternative. Fra queste si è parlato anche di Francesco Rocca (a 2,85), e di Licia Ronzulli (3,98), con possibilità numeriche però poco ambiziose…

