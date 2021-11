Tottenham, ufficiale l’arrivo di Conte

Il Tottenham ha ufficializzato l’arrivo di Antonio Conte. Poche parole, postate su Twitter, per dare l’annuncio: “Buongiorno Antonio”. L’allenatore italiano sostituisce sulla panchina degli Spurs Nuno Espirito Santo, esonerato ieri.

Un matrimonio, quello tra Conte e il Tottenham, celebrato dopo il tentennamento della scorsa estate, ora, però, le condizioni sono favorevoli per tutte le parti in causa. L’ex Inter, che guadagnerà circa 17 milioni di euro l’anno, ha già chiesto rinforzi importanti alla società per puntare in alto.