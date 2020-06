Totti perde l’orologio e chiede aiuto su Instagram: “Vengo personalmente a prenderlo”

Totti chiede aiuto ai suoi followers per una missione evidentemente molto speciale per lui: ritrovare un orologio smarrito, quello con cui ha condiviso quasi tutta la sua carriera. La singolare richiesta è avvenuta tramite una storia Instagram.

“Ragazzi ho perso un orologio a cui ero molto legato – scrive l’ex capitano della Roma – con il quale ho condiviso tutta la mia carriera e mi rivolgo a tutti voi con la speranza che posiate trovarlo! So che è quasi impossibile ma tentare non nuoce… Si tratta di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino le due placchette con la lettera C. Vi ringrazio in anticipo. P.S: Verrò io di persona a prenderlo”, ha scritto Totti.