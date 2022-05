Totti ‘stuzzica’ la Roma ed i tifosi: “: “Lunedì per la partita di Eto’o incontrerò Dybala, e spero di convincerlo a venire a giocare qui”

Nella Capitale è automatico pronunciare l’As Roma e pensare subito a Francesco Totti, ex capitano e bandiera della compagine giallorossa.

E benché oggi ‘il Capitano’ non sia – per il momento – un componente dell’organigramma della squadra della Capitale, tale è il suo amore per questa società, da indurlo a contribuire (forte della sua credibilità), al processo di rinnovamento – e miglioria – del team di gioco.

Totti: “Lunedì per la partita di Eto’o incontrerò Paulo Dybala, e spero di convincerlo, sempre che la Roma sia della mia stessa idea”

Così, davanti ai microfoni di Sky Sport, stamane Totti ha annunciato che “Lunedì incontrerò Paulo Dybala, e spero di convincerlo. Siamo a Milano per la partita di Eto’o, giocheremo insieme e gli darò qualche consiglio, cercherò di mettergli qualcosa in testa, speriamo di riuscirci. Sempre che la Roma sia della mia stessa idea”.

Totti: “Rientrare nella società? A chi non piacerebbe essere alla Roma? I matrimoni si fanno sempre in due, però ora proviamo a convincere Dybala”

Un’affermazione che in un attimo ha fatto il giro di tute le emittente radiofoniche romane e non.

A quel punto l’interlocutore rimarcando il fatto che ufficialmente non figura alle dipendenze dell’As Roma, domanda se questo è un primo passo per rientrare all’interno della società. “A chi non piacerebbe essere alla Roma? – replica l’ex numero 10 – Conosciamo le problematiche che ci sono state ma la proprietà nuova ha altre idee rispetto a quella passata. I matrimoni si fanno sempre in due però, la cosa importante però è che la Roma vada bene”.

Intanto conclude poi sorridendo, ”Vedremo se riusciremo a portare Dybala a Roma…”.

Max