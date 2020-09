Totti torna alla Roma? La risposta dell’ex capitano: “Attendo l’invito di Friedkin”

Il finale sembra scontato, lo attendono tutti. Totti di nuovo alla Roma è un epilogo felice che accenderebbe di nuovo l’entusiasmo dei tifosi. Capitano, bandiera, leggenda. Totti per la Roma è stato tutto, e la piazza lo sa. Per questo non ha mai perdonato a Pallotta di averlo messo alla porta dopo la fine della sua carriera da giocatore.

Ora però le cose sono cambiate: Pallotta ha ceduto. Al suo posto è arrivato Friedkin che sembra avere tutta l’intenzione di accontentare i tifosi che chiedono a gran voce il ritorno del romanismo all’interno della società. A partire dallo stemma originale, per poi arrivare alla bandiera. Totti. E’ solo questione di tempo, se non ora tra qualche mese l’ex numero 10 potrebbe tornare in giallorosso da figliol prodigo.

Totti: “Destinati a ritrovarci”

“Io e la Roma siamo destinati a ritrovarci”. Così Francesco Totti ha messo in chiaro le cose. Il ritorno è scontato, bisogna solo capire quando. L’ex capitano giallorosso ha parlato in un’intervista a Repubblica: “E’ naturale pensare che prima o poi io e la Roma ci ritroveremo. Ma i tempi non li detto io, e soprattutto non aspetto che succeda seduto a far niente sul divano di casa”.

Ha poi continuato: “Se lei mi chiede quando incontrerò la famiglia Friedkin le rispondo: quando mi inviteranno a prendere un caffè, e sinceramente penso che succederà. Dan Friedkin ha capito in fretta la cosa fondamentale: a Roma la proprietà dev’essere fisicamente presente, e l’annuncio che il figlio Ryan verrà a vivere qui va nella giusta direzione”, ha spiegato Totti.