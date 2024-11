Tour dell’Appia Antica: evento culturale il 30 Novembre da non perdere nella Capitale. Appia Antica con un tour guidato nell’arco della giornata per turisti e non. Per chi vuole godersi Roma e apprenderne al meglio le bellezze, la storia e la cultura, ma è infastidito dalla possibilità di restare in fila a lungo, perdendosi le attrazioni cittadine, ecco una bella iniziativa.

Tour dell’Appia Antica: cosa succede il 30 Novembre

A tre km dal Colosseo, ecco un’incredibile area protetta di 4580 ettari e più di 2000 anni di storia. E’ la famosa Via Appia laddove Spartaco fu sconfitto insieme ai suoi 6000 schiavi, con tanto di catacombe, il circo dell’imperatore Massenzio e numerosi altri siti imperdibili. Un’esperienza tranquilla per immergersi nella natura e scoprire aneddoti locali lontani dal turismo di massa da non credere di essere ancora nella capitale.

Per tre ore, in lingua inglese, a piccoli gruppi di massimo sette persone, turisti e non saranno immersi in un viaggio suggestivo tra le antichità di Roma visitando alcune delle aree più iconiche ed eterne dell’Urbe, a partire dalla chiesa quo vadis, passando per un tour delle catacombe, per il circo di Massenzio, e ancora per villa dei quintili ela tomba di Metella.