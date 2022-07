Tradito dal social, trovato a bordo piscina, arrestato 37enne. Per un post su tik tok, un ricercato viene trovato in costume a bordo piscina e finisce in manette: 37enne era gravato da un ordine di carcerazione per spaccio di droga, ad attenderlo in piscina c’erano i carabinieri, alcuni dei quali mimetizzati in abiti civili.

L’uomo che, nonostante fosse ricercato, aveva più volte reso pubblico sulla sua pagina social dove era solito andare a cercare svago il fine settimana, in un circolo sportivo sulla via Appia.

I carabinieri di Tor Bella Monaca hanno notificato l’ordinanza di sostituzione della misura del divieto di dimora nel comune di Roma, a cui era sottoposto per reati inerenti gli stupefacenti, con la custodia cautelare in carcere. Il 37enne algerino, senza fissa dimora finisce nei guai per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.