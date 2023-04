Traffico droga a Roma fermato dalla polizia: ecco dove

La Garbatella come base per rifornire la città di Roma di cocaina, grazie a tre uomini: droga stoccata in un garage a Roma est, ma le attività criminali sono state interrotte dalla polizia, che ha arrestato due albanesi di 40 e 43 anni e un polacco di 40 anni, sequestrando 43 chili di droga e 37mila euro in contanti.

Gli investigatori hanno fermato in un garage in zona Torre Angela un uomo che è stato raggiunto da un polacco con un furgone. Un terzo uomo ha consegnato loro scatole di scarpe contenenti cocaina. La polizia ha arrestato i tre: sono stati trovati 37mila euro in contanti. Il giudice ha convalidato gli arresti.