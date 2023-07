Traffico, fine settimana da bollino rosso sulle strade

(Adnkronos) – Fine settimana da bollino rosso non solo per il caldo record, ma anche per il traffico che si prevede intenso ma senza criticità particolari. “Già oggi e domani è da bollino rosso e andiamo verso giorni sempre più caldi per quanto riguarda il traffico – spiega all’Adnkronos Maria Francesca Bruschi vice questore della Polizia di Stato-Polizia Stradale -, anche il weekend del 29 e 30 luglio è da bollino rosso e poi i primi di agosto, giorni in cui è previsto un esodo intensissimo”.

“La Polizia stradale, insieme a tutti gli attori impegnati per la sicurezza sulle strade, attraverso Viabilità Italia, ha predisposto un piano estivo con servizi di controllo e monitoraggio su tutta la grande viabilità urbana ed extra urbana, proprio per intercettare eventuali criticità che possono mettere a repentaglio la grande viabilità ed intervenire se necessario- continua il vice questore Bruschi -. Al momento la fotografia della situazione, e speriamo che rimanga così anche nei prossimi fine settimana, è abbastanza positiva, nel senso che abbiamo registrato dei maggiori afflussi verso le località turistiche, ma senza particolari criticità. E questa potrebbe essere la spia che i viaggiatori hanno imparato ad adottare le cosidette ‘partenze intelligenti’ e pianificare il viaggio cercando di evitare quelle che sono le giornate considerate più intense dal punto di vista del traffico”.

“Nel periodo estivo, con l’aumento del traffico, non mancano le campagne di sensibilizzazione dedicate agli automobilisti, in collaborazione anche con Autostrade per l’Italia – evidenzia Bruschi -. La Polizia di Stato è presente con il pullman azzurro, nelle località turistiche che sono maggiormente interessate da intesi flussi di traffico: quindi non mettiamo in atto solo attività di controllo e di soccorso, in caso di necessità, ma portiamo avanti campagne di sensibilizzazione a 360 gradi che mirano a richiamare l’attenzione su quelle che sono le conseguenze di comportamenti scorretti e pericolosi mentre si è alla guida. Abbiamo avviato una campagna anche in collaborazione con Aiscat e Moige”.

Qualche consiglio per affrontare al meglio il viaggio. “Il primo consiglio è pianificare il viaggio, se è lungo prevedere delle soste, far controllare il veicolo se è tutto a posto – sottolinea Bruschi – mettersi alla guida in condizioni psicofisiche perfette, non dobbiamo guidare se ci sentiamo stanchi. E ancora, allacciare le cinture, anche i passeggeri sui sedili posteriori devono allacciarle e i bambini devono viaggiare in sicurezza legati nei seggiolini omologati: cinture e seggiolini salvano vite. Fare attenzione alla distanza di sicurezza e moderare le velocità. E soprattutto evitare distrazioni, non usare cellulari mentre si guida: inviare messaggi su whatsapp significa guidare al buio, la guida di un veicolo è un’attività esclusiva non si può fare altro”.