Tragedia a Vetralla, 44enne uccide il figlio di 10 anni

Tragedia a Vetralla, Viterbo: un padre separato fugge da un Covid Hotel e uccide il figlio di 10 anni. L’uomo, 44 anni, aveva un divieto di avvicinamento nei confronti della donna e del figlio.

E’ stato trovato nell’appartamento incosciente. Un dramma terribile, quello del piccolo Matias trovato morto accoltellato. Mirko Tonkov, il padre 44enne polacco, è stato arrestato dai carabinieri quasi flagranza” di reato. Una tragedia dai contorni ancora da chiarire.

L’ipotesi degli inquirenti è che il padre abbia colpito il figlio al collo con un coltello da cucina quando erano in casa da soli prima che la madre rincasasse. I militari, giunti sul posto per l’allarme di una fuga di gas dall’abitazione, hanno trovato il corpo senza vita del bimbo e la donna sotto choc. Nell’appartamento, in un’altra stanza, c’era anche Tonkov in stato di incoscienza. L’uomo è stato preso in custodia dai militari e si trova all’ospedale di Belcolle, piantonato.

Positivo al Covid, ricoverato in una struttura ospedaliera di Roma, si sarebbe allontanato per raggiungere Vetralla, dove sarebbe stato visto nella mattinata, già in stato confusionale, davanti alla scuola del figlio. Sull’uomo pendeva un divieto di avvicinamento alla famiglia dopo la denuncia per violenze dell’ex moglie, da cui non era ancora separato legalmente.

La donna, ricoverata per lo choc, fornirà nuovi chiarimenti ai carabinieri mentre il 44enne verrà sottoposto a esami tossicologici per stabilire se abbia assunto qualche sostanza.