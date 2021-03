Tragedia ad Aprilia, si uccide un 33enne

Si uccide durante una perquisizione dei carabinieri: tragedia ad Aprilia. Ha esploso verso di sé un colpo di fucile, uccidendosi, durante una perquisizione dei carabinieri. È successo ad Aprilia, in via Campo di Carne nell’ex Oasi Golf Club: la vittima, 33enne cingalese, era il custode. Le forze dell’ordine stavano svolgendo alcune indagini.

Invece, a Sabaudia, incidente tra auto e camion dell’immondizia: la conducente in ospedale. E’ successo su via Carlo Alberto a Sabaudia questa mattina intorno alle 8. Una Smart con alla guida una donna si è scontrata con un camion dell’immondizia. In frantumi il parabrezza della vettura con la giovane soccorsa dai sanitari e trasportata all’ospedale di Fondi. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto sono presenti i carabinieri forestali e gli agenti della polizia locale per i rilievi e per la viabilità. Al momento la strada è chiusa.