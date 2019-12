Tragedia al Labico: un’intera famigliola morta in casa

Un silenzio sospetto che i vicini, cercando di fugare ogni dubbio e sperando di sbagliarsi, hanno affidato ai vigili del fuoco di Palestrina i quali, giunti insieme alle forze dell’ordine ed ai sanitari, hanno forzato con cautela l’abitazione di via Guglielmo Fioramonti 25, al Labico (Roma). Purtroppo sono bastati pochi passi per appurare l’agghiacciante verità: in ordine sono stati rinvenuti prima i corpi della figlia di pochi mesi e della madre e, poco più in la quello di un uomo, presumibilmente compagno della donna e padre della giovane. Al momento non è stato fornito nessun altro elemento, il che lascia poche possibilità di interpretazione: o il malfunzionamento della caldaia, e quindi avvelenamento da monossido di carbonio o, peggio, l’ennesimo caso di omicidio-suicidio. Con il passare delle ore ne sapremo certamente di più…

Max