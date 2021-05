Tragedia cabina delle funivia Stresa-Mottarone: nata nel ’70, chiusa nel 2014, e riaperta 2 anni dopo

Funivia Stresa-Mottarone: vediamo come funziona l’impianto coinvolto nell’orribile sciagura

Nello specifico, la funivia è strutturata in due tronconi, ciascuno dei quali trasporta due cabine dalla portata di 35 persone ciascuna.

In particolare, il primo troncone della funivia parte da quota 205 metri in località Lido di Carciano (a Stresa), per poi raggiungere la Località Alpino, dove si trova il Giardino botanico Alpinia.

Il secondo tronco parte invece a quota 803 metri dell’Alpino, per raggiungere un pianoro che si trova immediatamente sotto la vetta del Mottarone, ad un’altezza di 1385 metri, posizione dalla quale è possibile raggiungere i 1491 metri, a piedi o con una seggiovia.

Funivia Stresa-Mottarone: dopo sette anni di lavori, l’inaugurazione nell’agosto del 1970

L’idea era quella di per sostituire il vecchio percorso ferroviario, datato al 1911 (con tanto di stazione in stile Liberty), con un nuovo impianto più funzionale e veloce. Così, nel 1963 partono i lavori per la funivia che collega Stresa e la cima del Mottarone. La realizzazione viene affidata alla ditta Piemonte Funivie che, dopo sette anni di lavoro, porta all’inaugurazione dell’impianto il primo agosto del 1970.

Funivia Stresa-Mottarone: nel 2002 la revisione straordinaria e la seggiovia biposto

Sempre seguita con grande attenzione, la funivia nel 2002 è stata sottoposta a una revisione straordinaria, eseguita dall’attuale ditta Agudio (allora ‘Poma Italia’). Quindi, nel 2009, a completamento dell’opera, la società Leitner ha realizzato una seggiovia biposto, che dalla stazione di arrivo della funivia al Mottarone, conduce alla croce in vetta al monte (a quota 1491 metri), alle piste da sci, e ad Alpyland, una nuova area divertimenti sorta nel 2010, e costituita da un alpine coaster (bob su rotaia).

Funivia Stresa-Mottarone: nel 2014 lo stop di due anni all’impianto per la revisione generale

Nel 2014 l’impianto venne chiuso per consentire una revisione generale quindi, due anni dopo, la funivia del Mottarone ha riaperto, potendo contare sui lavori di manutenzione e ammodernamento, realizzato dalla società Leitner. In particolare, il 13 agosto del 2016, è stata inaugurata la riapertura della funivia e, fra ottobre e dicembre dello stesso anno, sono state anche rinnovate le relative stazioni di riferimento della funivia.

