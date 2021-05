Tragedia funivia sul Mottarone, da Mattarella a Draghi: “Il cordoglio per le vittime, ed il pensiero rivolto ai bimbi”

Appresa la drammatica notizia, il premier Draghi si è subito messo in contatto con Enrico Giovannini (ministro delle Infrastrutture e Mobiità Sostenibili), con la Protezione Civile e con le autorità locali, per seguire ogni aggiornamento inserito alla terribile disgrazia accaduta stamane sul Mottarone.

Mattarella: “Esprimo alle famiglie colpite e alle comunità in lutto la partecipazione di tutta l’Italia”

Immediatamente, anche il Presidente Mattarella ha voluto esprimere il suo dolore scrivendo: “Il tragico incidente alla funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande apprensione per quanti stanno lottando in queste ore per la vita. Esprimo alle famiglie colpite e alle comunità in lutto la partecipazione di tutta l’Italia. A questi sentimenti – ha quindi concluso il Capo dello Stato – si affianca il richiamo al rigoroso rispetto di ogni norma di sicurezza per tutte le condizioni che riguardano i trasporti delle persone“.

Ministro Giovannini: “Subito una commissione per verificare i controlli svolti sull’impianto”

Dal canto suo il ministro Giovannini, dopo aver rimarcato che “la sicurezza deve essere la priorità numero uno di chi gestisce impianti di vario tipo”, ha commentato che “Si tratta di un evento drammatico che stiamo seguendo con la massima attenzione. Ho parlato con la capo dipartimento dei Vigili del Fuoco e con il capo dipartimento della Protezione Civile. Il nostro pensiero va a quanti sono stati coinvolti e il Ministero ha avviato procedure per istituire una commissione e avviato verifiche sui controlli svolti sull’impianto“. A tal proposito, ha aggiunto il ministro, ”Il Ministero ha già avviato le procedure per istituire una commissione su quanto accaduto e ha già avviato le verifiche sui controlli che sono stati svolti nel passato sull’impianto. Domani mattina sarò a Stresa con il capo del dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio per incontrare le autorità e acquisire informazioni sulla tragedia”.

Il governatore Cirio: “Una tragedia enorme che ci toglie il fiato, preghiamo per i bambini”

Raggiunto telefonicamente mentre era in viaggio verso il luogo della tragedia, il governatore piemontese Cirio: “Siamo sconvolti per l’incidente avvenuto oggi sulla funivia Stresa-Mottarone. Ci stringiamo forte alle famiglie delle vittime e preghiamo per i due bambini feriti con ogni speranza possibile nel cuore. E’ una tragedia enorme che ci toglie il fiato. La Protezione civile regionale è sul posto per aiutare i soccorsi e dare tutto il proprio sostegno”.

Presidente Casellati: “Cordoglio per le vittime innocenti e tutta la mia vicinanza alle famiglie”

Il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha commentato che “Oggi è un giorno di dolore per l’intero Paese: la tragedia della funivia sul Mottarone strazia il cuore di tutti gli italiani. Esprimo il mio cordoglio per le povere vittime innocenti e tutta la mia vicinanza alle famiglie colpite da questo terribile dramma. Un pensiero commosso ai bambini che lottano per la vita, l’Italia è al loro fianco con speranza. Alle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico che stanno lavorando insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri va un doveroso ringraziamento”.

Presidente Fico: “La tragedia della funivia del #Mottarone è un colpo al cuore”

Attraverso Twitter anche il presidente della Camera, Roberto Fico, ha voluto commentare la pessima notizia: “La tragedia della funivia del #Mottarone è un colpo al cuore, un dramma terribile. La mia vicinanza ai familiari delle vittime e l’augurio ai feriti di una pronta guarigione”.

