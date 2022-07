Tragedia in Sicilia, sub di Latina muore durante un’immersione

Tragedia in Sicilia, sub di Latina muore durante un’immersione. Drammatico epilogo nei fondali delle Isole Egadi e vani i soccorsi per un 52enne, ricoverati anche i due compagni di immersione.

La vacanza in Sicilia è terminata in dramma per David Salvatori di 52 anni di Latina, deceduto durante un’immersione subacquea nei fondali di Favignana, nell’arcipelago delle Egadi.

A quanto è emergo, il sub avrebbe accusato un malore nelle fasi di partenza dell’immersione, ma a nulla sarebbe valso l’intervento della Capitaneria di Porto, che ha trasportato l’uomo a riva per i soccorsi: per il sub non c’è stato nulla da fare, è stato riscontrato il decesso dopo un lungo tentativo di rianimazione.

I suoi due compagni di immersione sono stati trasferiti in ospedale per il trattamento in camera iperbarica.