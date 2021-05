Una scena “devastante”. Il sindaco di Stresa, Marcella Severino, non trova altre parole per spiegare quanto ha visto sul luogo dell’incidente sul Mottarone dove una cabina di una funivia è precipitata causando 14 morti. “E’ un brutto momento per me, la nostra comunità e per tutta l’Italia, in un momento in cui c’era un po’ di ripresa.