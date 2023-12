Tragedia nel Milanese, auto con tre ragazzi si schianta sul guardrail: un morto e un ferito grave

Un ragazzo di 22 anni morto e uno di 19 in gravissime condizioni. E’ il terribile bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte nel Milanese.

Per cause in corso d’accertamento l’auto su cui viaggiavano tre ragazzi, una Audi, è uscita fuori strada schiantandosi contro il guardrail lungo la strada statale 336 per Malpensa all’altezza dell’uscita di Buscate nord.

Tragedia nel Milanese, auto con tre ragazzi si schianta sul guardrail: morto 22enne

L’incidente, le cui cause sono al vaglio della polizia stradale di Magenta, è avvenuto intorno alle 2 di oggi mercoledì 27 dicembre. Sul posto sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco il ragazzo che stava guidando l’auto, un 22enne di Nosate (Mi), è morto pochi minuti dopo il violento impatto, a causa delle gravissime ferite riportate.

Trasportato in elisoccorso un 19enne

Il personale del 118 ha trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Niguarda uno dei due passeggeri, un diciannovenne di Boffalora sopra Ticino (Mi). Il terzo ragazzo, un 20enne di Novara, sarebbe uscito illeso dal terribile incidente.

I caschi rossi di Milano, hanno lavorato per oltre cinque ore alle complesse operazioni seguite all’incidente.