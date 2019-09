Tragedia sfiorata per due alpinisti: uno precipita per 50 metri, soccorsi nella notte

Tragedia sfiorata per due alpinisti: uno precipita per 50 metri, soccorsi nella...

Due alpinisti hanno richiesto soccorso mentre percorrevano la via ferrata Strada degli Alpini, poiché uno dei due sarebbe precipitato per 50 metri e sarebbe in grave pericolo. Sulle loro tracce, l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. I due rocciatori sono di nazionalità tedesca. Seguono aggiornamenti.

Aggiornamento ore 00.30

Tragedia sfiorata nella notte sulle Alpi. Il Rocciatore che era precipitato per cinquanta metri è stato salvato con un intervento in notturna molto difficile. L’uomo era in compagnia di una donna ed insieme erano partiti ieri pomeriggio lungo la via ferrata Strada degli Alpini. La coppia si è persa nella zona della Forcella Undici, e l’uomo era precipitato per circa 50 metri, restando aggrappato a un balconcino di roccia.

Aggiornamento ore 6.00

I due rocciatori che questa notte si erano persi lungo la Strada degli Alpini sono stati salvati grazie al soccorso alpino di Sesto, coordinato da Joe Rainer, con l’ausilio dell’elisoccorso dell’Aiut Alpin “E’ stato provvidenziale l’intervento dell’elicottero con i visori notturni, senza il quale non sappiamo come la storia sarebbe finita” ha commentato uno dei soccorritori.

