Tragedia sul Grande Raccordo Anulare: cosa è successo

Tragedia sul Grande Raccordo Anulare di Roma dove un uomo è morto investito da un’auto all’altezza del chilometro 35,400, in corrispondenza con via Prenestina. Un incidente stradale che, secondo i primi riscontri, sarebbe avvenuto intorno alle 6:20 quindi in condizioni di scarsa luminosità.

Secondo le prime testimonianze raccolte, la vittima avrebbe attraversato le due carreggiate del Raccordo Anulare quando è stata investita da un’auto nella corsia interna. Fatale per lui l’impatto. Per permettere i rilievi, dalle 6:50 del mattino il tratto tra Prenestina e Casilina è rimasto chiuso al traffico fino alle 9 del mattino con code sul Gra tra tra via Nomentana e via Prenestina.

Seguono aggiornamenti