Tragedia sul litorale romano, malore fatale per un 50enne che è stato soccorso in mare a Torvaianica, nel comune di Pomezia. A dare l’allarme i bagnanti mentre l’uomo si trovava a largo attaccato ad una boa, forse per l’estremo tentativo di restare a galla. I bagnini hanno trovato l’uomo con una ferita e diversi graffi: è sopraggiunta una motovedetta della Guardia Costiera e i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso che si è alzato in volo per portarlo d’urgenza all’ospedale San Camillo. Nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo, un cittadino di origine polacca residente a Pomezia, è deceduto prima di arrivare all’ospedale. Non sono note le cause della morte.