Tragedia sulla Maiella: muore 34enne escursionista di Colleferro. Era stato soccorso e portato in ospedale ma le sue condizioni erano gravi, e morto.

Non ce l’ha fatta Roberto Testa, 34enne ingegnere di Colleferro, recuperato sulla Maiella dal soccorso alpino e speleologico. Il giovane era arrivato ieri in Abruzzo con un suo amico per un’escursione in montagna.

I due avevano lasciato la loro automobile al rifugio Pomilio verso le 10 di ieri mattina, quando però le condizioni meteo erano già difficili perché stava nevicando e c’era vento.