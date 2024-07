Tragedia sull’Aurelia, morto in ambulanza

È deceduto in ambulanza. Scappando dai carabinieri sul furgone rubato è andato a finire fuori strada. Un ragazzo, a due complici, riusciti a scappare dopo aver lasciato l’amico in fin di vita dentro una scarpata, è stato ritrovato sulla via Aurelia, in zona Castel di Guido.

Verso le 3:00 di questa notte a Ladispoli, all’altezza del chilometro 41 della strada statale 1 Aurelia, una pattuglia di carabinieri della stazione Campo di Mare, impegnata in attività di controllo del territorio, per la prevenzione dei reati in genere, ha intercettato un furgone Ford Tr