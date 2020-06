Tragico incidente nell’hinterland di Milano, grave una ragazza di 15 anni

Quello che doveva essere solo un gioco si è trasformato purtroppo in un brutto episodio di cronaca.

E’ successo a Lainate, alle porte di Milano, dove 2 ragazzine di 15 anni a bordo di un monopattino elettrico si sono scontrate con un taxi.

Dalle indagini effettuate e sentiti i testimoni sembrerebbe che le ragazze fossero in 2 sul monopattino, cosa non permessa dalla legge, e non indossassero il casco che ricordiamo, è obbligatorio per i minorenni. Inoltre viaggiavano percorrendo in contro mano la via Adige.

Lo scontro è stato abbastanza duro ma in un primo momento le ragazzine sono state portate al pronto soccorso in codice giallo, ma le condizioni della passeggera sono precipitate rapidamente obbligando i medici dell’ospedale di Legnano a ricoverarla in rianimazione. La prognosi è ancora riservata.

Sull’incidente sta indagando la procura che ha raccolto testimonianze e referti.