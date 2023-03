Trans Day of Visibility a Roma – Grassadonia: “Domani al corteo per il Tdov anche per carriera alias nelle scuole”

Trans Day of Visibility a Roma – Grassadonia: “Domani al corteo per...

“Domani, in occasione del Trans Day of Visibility, sarò a fianco della comunità trans al corteo organizzato dalle associazioni romane che partirà alle ore 14 da piazza dell’Esquilino. Sarà anche l’occasione per ribadire che nella nostra città, come nelle nostre scuole, ogni persona deve potersi sentire libera e accolta per quello che è.

Quello che è accaduto oggi al liceo Cavour è infatti l’ennesima dimostrazione che se ci si lascia accecare dall’ideologia non si fa altro che calpestare la dignità e i diritti di persone in carne e ossa.

L’attivazione della carriera alias, in molti istituti della nostra città, è una iniziativa preziosa che ha come unico obiettivo quello di garantire serenità e rispetto alle giovani generazioni che frequentano le nostre scuole.

La carriera alias inoltre è uno strumento spesso richiesto dalle famiglie delle giovani persone trans o non binary, per fare in modo che i loro figli* possano vivere in un clima sempre più rispettoso e accogliente. Grazie alla Rete degli Studenti Medi per vigilare sempre su quello che accade nelle nostre scuole e alle realtà LGBT+ che continuano a svolgere un lavoro prezioso a fianco della comunità.

Come Ufficio Diritti LGBT+, continueremo a fare la nostra parte promuovendo iniziative, momenti di confronto e approfondimento, con l’unico obiettivo di rendere Roma una città sempre più accogliente e giusta”.

Lo rende noto la Coordinatrice dell’Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale Marilena Grassadonia (nella foto).

Max