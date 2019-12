Trasporti, pendolari Roma-Lido e Roma nord: basta annunci servono soluzioni, manifestazione

Il Comitato pendolari Ferrovia Roma Nord ed il Comitato pendolari Roma Ostia Lido hanno indetto una manifestazione per mercoledì 11 dicembre 2019 dalle ore 11 alla Regione Lazio, in via Rosa Raimondi Garibaldi, “per ribadire la necessità all’ente regionale di mettere in campo tutte le energie necessarie da subito per migliorare il servizio erogato da Atac, ai minimi termini da mesi ormai”.

“I pendolari – prosegue la nota congiunta dei Comitati – hanno bisogno di soluzioni concrete ed immediate, di annunci ne abbiamo sentiti troppi in questi anni”.