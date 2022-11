Trasporti pubblici – Meleo (M5s): “Aumento biglietti Atac colpo per le famiglie, scongiurarlo”

“Lascia basiti la notizia che, da agosto 2023, il costo dei biglietti Atac potrebbe aumentare a 2 euro dagli attuali 1,50.

Gli aumenti riguarderebbero anche gli abbonamenti mensili, che da 35 euro passerebbero a 46, e gli annuali, che da 250 arriverebbero a 350.

Certo, se il servizio fosse regolare e capillare, tutti gli utenti sarebbero disposti a pagare di più.

Invece abbiamo un disagio generalizzato, con metro ferme ogni giorno per guasti e bus che saltano almeno una corsa su 10. Per non parlare della Roma-Lido, la cui cessione alla Regione Lazio non ha minimamente tutelato gli utenti.

Aumentare il costo di biglietti e abbonamenti sarebbe un durissimo colpo per le famiglie, già vessate da inflazione e aumento del costo dell’energia. Non è difficile quindi prevedere un aumento dell’evasione, con la conseguenza che il servizio continuerà a essere sostenuto da sempre meno persone che pagheranno sempre di più: un circolo vizioso che questa amministrazione deve assolutamente scongiurare“. E’ quanto denuncia la consigliera pentastellata Meleo.

Max