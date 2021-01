Trasporti Roma, Atac: “Verso 1500 corse giornaliere in più”

I cittadini di Roma potranno contare su 1500 corse in più garantite da Atac, grazie anche ai subaffidamenti ai privati. Il servizio scolastico dell’azienda dei trasporti ha potenziato le corse normalmente destinate a questa attività con 35 collegamenti e oltre 60 tratte in più rispetto al periodo scolastico pre-Covid.

Il servizio scolastico al momento quindi può contare, complessivamente, su 150 corse dedicate. “Non risponde perciò al vero quanto sostenuto da organi di stampa” ha sottolineato l’Atac, in merito agli ultimi dati riportati.

Questi ultimi, secondo l’azienda di trasporti, non consideravano i collegamenti scolastici. Atac e Roma Servizi per la Mobilita confermano quindi che una volta portato a regime il piano del Prefetto, saranno attive circa 1.500 corse in più al giorno rispetto all’inizio del dicembre scorso.

Viene sottolineato inoltre che il confronto corretto tra i dati avrebbe dovuto aver luogo con le prime due settimane del dicembre 2020, quando in uscita vi erano mediamente 1.420 mezzi. In seguito, dopo l’avvio dei subaffidamenti, si è arrivati alla media di 1.520 vetture, cifra che comprende 74 mezzi subaffidati e 35 collegamenti per le scuole.